Белозёров: особенных сложностей при переходе на новую должность не заметил

Новый старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что не заметил сложностей перехода на другую должность.

«Я ведь уже несколько лет в сборной, работал раньше в резервной команде. В прошлом году первая и вторая команды тренировались совместно. И я трудился в связке вместе с главным тренером сборной Анатолием Хованцевым. Поэтому особенных сложностей при переходе на новую должность я никаких не заметил.

Есть тренировочный план. Он расписан, выдан каждому атлету. Для нас важно, чтобы все спортсмены подошли к контрольным стартам не в максимальной, но в оптимальной для этого периода форме. Чтобы потом, попав на международную арену, наши биатлонисты смогли ещё добавить.

У нашей команды сейчас предсоревновательный цикл, есть некоторый ажиотаж. Пошли скоростные тренировки. Так что, конечно, эмоциональный фон парней близок к соревновательному.

Спортсмены были заранее предупреждены, уже давно знали об этих стартах. Волнение, конечно, наверняка присутствует. Всё-таки этот отбор на Кубки мира и IBU. Кто-то поедет туда, а другие – на внутренние старты. Хотя и с российских соревнований в этом сезоне будет вполне реально пробиться в сборную по ходу сезона», — приводит слова Белозёрова «Тюменская арена».