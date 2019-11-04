Биатлонист Вьюхин: от меня зависит, попаду ли на международную арену

Россиянин Андрей Вьюхин, который проходит подготовку в составе национальной команды, поделился ожиданиями от контрольных гонок сборной России по биатлону в Тюмени, по итогам которых будет сформирован состав команды на Кубок мира и Кубок IBU.
«Хочется быстрее уже соревнований. Жду хотя бы контрольных стартов. Тренировочный процесс идёт уже очень долго и немного приедается. Хочется иногда и выплеснуть энергию. Вообще, мне очень интересна методика, по которой мы вели подготовку к сезону. Хочу посмотреть, каким будет эффект. Конечно, надо проявлять себя на контрольных стартах. Есть возможность попасть на международную арену, и уже от меня зависит, воспользуюсь ею или нет. При этом важно понимать, что подводиться плотно к этим отборам смысла нет. Главные соревнования всё же будут позже. Важно правильно всё сбалансировать и на контрольных стартах быть в хорошей форме. И дальше суметь ещё прибавить», — приводит слова Вьюхина «Тюменская арена».
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