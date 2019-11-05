Стрельцов: надеюсь, пересечёмся с Алимбековой на Кубке мира

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов рассказал о подготовке к сезону на сборе в Тюмени.

«Начался последний сбор. У нас была неделя паузы. Все отдохнули. Сейчас втягиваемся и начинаем работать на максимуме. Впереди очень важные тренировочные дни. Идёт доводка, шлифовка. Важно к контрольным стартам подойти в хорошей форме. Я их уже дважды проходил. Раньше было какое-то волнение. Сейчас уже спокойнее. В Москве снега нет, поэтому я продолжал тренироваться здесь», — цитирует Стрельцова «Тюменская арена».

Кирилл также поделился впечатлениями от возможности встретиться в Тюмени со своей подругой, олимпийский чемпионкой Динарой Алимбековой из Беларуси.

«Всегда приятно, когда наши команды совпадают по сборам. Надеюсь, мы с Динарой пересечёмся и в сезоне на Кубке мира», — сказал Стрельцов.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.