Стрельцов: надеюсь, пересечёмся с Алимбековой на Кубке мира

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов рассказал о подготовке к сезону на сборе в Тюмени.
«Начался последний сбор. У нас была неделя паузы. Все отдохнули. Сейчас втягиваемся и начинаем работать на максимуме. Впереди очень важные тренировочные дни. Идёт доводка, шлифовка. Важно к контрольным стартам подойти в хорошей форме. Я их уже дважды проходил. Раньше было какое-то волнение. Сейчас уже спокойнее. В Москве снега нет, поэтому я продолжал тренироваться здесь», — цитирует Стрельцова «Тюменская арена».
Кирилл также поделился впечатлениями от возможности встретиться в Тюмени со своей подругой, олимпийский чемпионкой Динарой Алимбековой из Беларуси.
«Всегда приятно, когда наши команды совпадают по сборам. Надеюсь, мы с Динарой пересечёмся и в сезоне на Кубке мира», — сказал Стрельцов.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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