Куклина: у нас прекрасные условия, остаётся только хорошо тренироваться

Российская биатлонистка Лариса Куклина выложила фотографии с тренировочных сборов. Спортсменка призналась, что в России созданы необходимые условия для тренировок спортсменов.

«У нас прекрасные условия для тренировок. Это Жемчужина Сибири. Один из лучших зимних комплексов России. И погода нам благоволит, подкинула морозного снежка. Остаётся только хорошо тренироваться», — написала в своём «инстаграме» Куклина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Куклиной.

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября. Первый этап будет проходить в Эстерсунде (Швеция). Завершится сезон 9-м этапом в Хольменколлене (Норвегия). Он будет проходить с 20 по 22 марта 2020 года.