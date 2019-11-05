Куклина: у нас прекрасные условия, остаётся только хорошо тренироваться
Российская биатлонистка Лариса Куклина выложила фотографии с тренировочных сборов. Спортсменка призналась, что в России созданы необходимые условия для тренировок спортсменов.
«У нас прекрасные условия для тренировок. Это Жемчужина Сибири. Один из лучших зимних комплексов России. И погода нам благоволит, подкинула морозного снежка. Остаётся только хорошо тренироваться», — написала в своём «инстаграме» Куклина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Куклиной.
Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября. Первый этап будет проходить в Эстерсунде (Швеция). Завершится сезон 9-м этапом в Хольменколлене (Норвегия). Он будет проходить с 20 по 22 марта 2020 года.
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