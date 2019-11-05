Сливко — о старте нового сезона: никакого волнения нет, постоянно ведём работу

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о подготовке к новому сезону, который стартует 30 ноября этапом в Эстерсунде (Швеция). Сливко получила право выступить на Кубке мира как победительница Кубка IBU прошлого сезона.

«У меня нет никакого волнения. Просто готовлюсь, тренируюсь, никаких проблем. В межсборье покаталась в «Жемчужине Сибири» на лыжах, постреляла. Сейчас начался подготовительный этап, выпало много снега, так что всё замечательно.

Вообще, можно какие-то аспекты подправить и в середине сезона. Мы постоянно ведём работу над собой. Что в подготовительный, что в соревновательный период нужно совершенствоваться», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Завершится сезон 9-м этапом в Хольменколлене (Норвегия). Он будет проходить с 20 по 22 марта 2020 года.