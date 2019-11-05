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Йоханнес Бё не выступит на январских этапах Кубка мира из-за рождения ребёнка

Йоханнес Бё не выступит на январских этапах Кубка мира из-за рождения ребёнка
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё пропустит январские этапы Кубка мира. 26-летний спортсмен и его супруга Хедда ждут рождения ребёнка в начале 2020 года.

«Я буду с семьей до рождения ребёнка, а потом проведу ещё какое-то время дома, пока мы не поймём, что всё в порядке. И Хедда, и я должны чувствовать, что с малышом всё нормально», – приводит слова Бё Aftenposten.

Он отметил, что это не должно сказаться на его подготовке к чемпионату мира.

«Я буду использовать новую методику в этом сезоне. Если она окажется удачной, повторю её перед Олимпийскими играми», — добавил биатлонист.

Йоханнес Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19.

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