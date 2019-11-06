Мошкова: бог не упас меня от вируса

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова рассказала о восстановлении после травмы пальца, полученной на предыдущем сборе в Тюмени.

«Уже получше. Но всё-таки ушиб сустава был. И врач сказал, что в районе полутора-двух месяцев будет побаливать. Но всё, что он прописал, я делаю. Съездила домой. Правда, бог не упас меня от вируса, к сожалению. По приезде домой приболела немного.

Мы столько работали, что уже хочется реализовать это всё на практике. Посмотреть, какие есть подвижки в стрельбе, ходе, технике. Мы много трудились над всеми компонентами, и хочется в деле увидеть, что из этого получится", — приводит слова Мошковой «Тюменская арена».

23-летняя биатлонистка является трёхкратной чемпионкой зимней Универсиады в Красноярске 2019 года.

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