Мошкова: бог не упас меня от вируса

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова рассказала о восстановлении после травмы пальца, полученной на предыдущем сборе в Тюмени.
«Уже получше. Но всё-таки ушиб сустава был. И врач сказал, что в районе полутора-двух месяцев будет побаливать. Но всё, что он прописал, я делаю. Съездила домой. Правда, бог не упас меня от вируса, к сожалению. По приезде домой приболела немного.
Мы столько работали, что уже хочется реализовать это всё на практике. Посмотреть, какие есть подвижки в стрельбе, ходе, технике. Мы много трудились над всеми компонентами, и хочется в деле увидеть, что из этого получится", — приводит слова Мошковой «Тюменская арена».
23-летняя биатлонистка является трёхкратной чемпионкой зимней Универсиады в Красноярске 2019 года.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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