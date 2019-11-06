Сборная России по биатлону начала заключительный сбор перед Кубком мира

Основная, резервная и юниорская сборные России приступили к заключительному тренировочному сбору, который пройдёт в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



С 14 по 16 ноября будут проведены отборочные старты, после которых тренерский штаб назовёт составы команд для участия в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior.



Также Олимпийский комитет России и Союз биатлонистов России утвердили окончательные списки юношей и девушек, чьи кандидатуры согласованы в качестве участников отбора (на Кубке Урала с 4 по 9 декабря) к участию в юношеских зимних Олимпийских играх.