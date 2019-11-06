Сборная России по биатлону начала заключительный сбор перед Кубком мира
Основная, резервная и юниорская сборные России приступили к заключительному тренировочному сбору, который пройдёт в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
С 14 по 16 ноября будут проведены отборочные старты, после которых тренерский штаб назовёт составы команд для участия в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior.
Также Олимпийский комитет России и Союз биатлонистов России утвердили окончательные списки юношей и девушек, чьи кандидатуры согласованы в качестве участников отбора (на Кубке Урала с 4 по 9 декабря) к участию в юношеских зимних Олимпийских играх.
- 6 ноября 2019
-
22:08
-
08:50
-
08:37
-
00:04
- 5 ноября 2019
-
18:48
-
16:02
-
15:54
-
11:57
-
08:32
- 4 ноября 2019
-
20:35
-
11:15
-
09:57
-
00:49
- 2 ноября 2019
-
13:11
-
09:18
- 1 ноября 2019
-
20:44
-
20:14
- 31 октября 2019
-
17:49
-
16:21
-
15:51
-
15:33
- 30 октября 2019
-
22:42
-
18:23
-
12:06
-
09:40
- 29 октября 2019
-
20:02
-
17:22
-
13:46
- 28 октября 2019
-
19:43
-
18:27
-
17:47
- 26 октября 2019
-
16:21
-
12:12
- 25 октября 2019
-
22:22
-
22:06
Партнерский контент