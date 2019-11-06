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Сборная России по биатлону начала заключительный сбор перед Кубком мира

Сборная России по биатлону начала заключительный сбор перед Кубком мира
Биатлон / Кубок мира 0

Основная, резервная и юниорская сборные России приступили к заключительному тренировочному сбору, который пройдёт в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

С 14 по 16 ноября будут проведены отборочные старты, после которых тренерский штаб назовёт составы команд для участия в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior.

Также Олимпийский комитет России и Союз биатлонистов России утвердили окончательные списки юношей и девушек, чьи кандидатуры согласованы в качестве участников отбора (на Кубке Урала с 4 по 9 декабря) к участию в юношеских зимних Олимпийских играх.

Источник: Rusbiathlon

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