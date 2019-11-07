Пропустившая сезон Егорова: главное сейчас – не заболеть

Российская биатлонистка Анастасия Егорова поделилась впечатлениями от подготовки к сезону. По итогам чемпионата России — 2018 спортсменка попала в основной состав сборной для подготовки к сезону, но пропустила осенний отбор на Кубок мира из-за проблем со здоровьем. В январе она объявила, что пропустит весь сезон.

«Я полностью пропустила прошлый сезон. Перерыв полтора года, стартов не было очень давно. Поэтому хочется быстрее уже, чтобы начался сезон, снова соревноваться. Состояние боевое!

Между двумя сборами я побывала дома. Снега там тоже много, так что тренировалась полноценно. Плюс провела время с родными, друзьями.

За две недели что-то кардинально не поменять. Важнее не потерять ту форму, которую мы набрали. Главное сейчас – не заболеть", — приводит слова Егоровой «Тюменская арена».

Биатлонистка Егорова: мой сезон закончился, так и не начавшись