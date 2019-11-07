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Олимпийская чемпионка Джима пропустит отбор в команду Украины на Кубок мира

Олимпийская чемпионка Джима пропустит отбор в команду Украины на Кубок мира
Биатлон / Кубок мира 0

Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев сообщил, что олимпийская чемпионка, трёхкратный призёр чемпионатов мира Юлия Джима до 25 ноября будет тренироваться в Поклюке (Словения) с командой Словении. Спортсменка не примет участия в предсезонных стартах, которые состоятся 16-17 ноября.

«Дальше, если словенцы будут принимать участие в первом этапе Кубка IBU в Шушене, Юля переедет с ними и будет там стартовать в спринте. Если гонка сложится удачно, Джима переедет на Кубок мира.

Если же словенцы не поедут в Шушен, то будет определённая корректировка по передвижению Юли на Кубок мира», – приводит слова Колупаева Biathlon News.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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