Олимпийская чемпионка Джима пропустит отбор в команду Украины на Кубок мира

Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев сообщил, что олимпийская чемпионка, трёхкратный призёр чемпионатов мира Юлия Джима до 25 ноября будет тренироваться в Поклюке (Словения) с командой Словении. Спортсменка не примет участия в предсезонных стартах, которые состоятся 16-17 ноября.

«Дальше, если словенцы будут принимать участие в первом этапе Кубка IBU в Шушене, Юля переедет с ними и будет там стартовать в спринте. Если гонка сложится удачно, Джима переедет на Кубок мира.



Если же словенцы не поедут в Шушен, то будет определённая корректировка по передвижению Юли на Кубок мира», – приводит слова Колупаева Biathlon News.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.