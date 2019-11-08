Свендсен будет работать биатлонным комментатором

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен попробует себя в роли спортивного комментатора.
«Думаю, всё пройдет хорошо. Моя работа не будет заключаться в постоянных разносах. Или мне всё-таки позволят их иногда устраивать? Надеюсь, выбор оставят за мной. Пока я объективен. Думаю, важен баланс между критикой и похвалой. Нужно быть честным и не скрывать что-либо.
Я уже получил сообщения на днях от бывших коллег по сборной. Они готовы к критике с моей стороны. Тут нечего опасаться. Парни потерпят, мы нормально общаемся, так что всё будет хорошо. Впрочем, я обещал им быть добрым комментатором.
Я провёл много времени с действующими спортсменами и знаю чуть-чуть больше, чем другие, о том, что происходит за кулисами. Моя цель – объяснять происходящее. Если позволят, то с юмором. Вообще, я хочу быть как можно более профессиональным», – приводит слова Свендсена NRK.
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