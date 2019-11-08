Иванов: цель – отобраться на Кубок IBU, а там видно будет

Победитель Универсиады 2019 года российский биатлонист Дмитрий Иванов рассказал о настрое на отборочные старты в Тюмени.
«Как говорят тренеры: мы готовимся не к отбору, а к сезону. Но всё равно парни в команде настраиваются. Не у всех есть квота на Кубок мира, как у тюменцев Александра Логинова или Евгений Гараничева. Цель – для начала отобраться на Кубок IBU. А там уже будет видно, как я тренировался летом и что сумею показать.
С самочувствием всё нормально. Правда, в Тюмени сейчас немного дождливо, но это терпимо. Главное, что за счёт специальной технологии трасса здесь даже в такую погоду не превращается в кашу, держится. Надо набирать скорость. Проводим интенсивные тренировки», — цитирует Иванова «Тюменская арена».
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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