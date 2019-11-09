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«3,5 часа велосипедного кайфа». Шипулин открыл и закрыл сезон-2019

«3,5 часа велосипедного кайфа». Шипулин открыл и закрыл сезон-2019
Биатлон / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин впервые в 2019 году нашёл время для велопрогулки.

«Начал долгожданные выходные с большой тренировки, которая была очень необычной для нашей уральской погоды. За окном минус 8 градусов, но нас это не остановило, ведь летом открыть велосипедный сезон не было времени — занимался избирательной кампанией.

Наверное, сегодня я открыл и одновременно закрыл велосезон. 3,5 часа велосипедного кайфа, несколько падений и море эмоций! Первый опыт зимних покатушек на велосипеде запомнится надолго», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.

В сентябре завершивший спортивную карьеру Шипулин стал депутатом Госдумы, выиграв довыборы в Свердловской области.

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