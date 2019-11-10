Норвежские биатлонисты жалуются, что в перчатках от спонсора у них мёрзнут руки

Норвежские биатлонисты намерены изменить условия контракта с экипировщиком сборной. Спортсмены хотят сами выбирать себе перчатки на сезон.
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На текущий момент официальным экипировщиком сборной Норвегии является компания Odlo. Биатлонисты жалуются, что в перчатках от Odlo у них постоянно мёрзнут руки.
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В минувшем сезоне Odlo в виде исключения разрешила спортсменам использовать перчатки других брендов. Теперь биатлонисты хотят вывести перчатки, а также другую экипировку из договора с федерацией, чтобы пользоваться продукцией личных спонсоров, информирует NRK.
К новому сезону Odlo усовершенствовала свои перчатки, однако они по-прежнему не устраивают спортсменов.
«Мы не сможем выигрывать медали и побеждать на Кубке мира, когда у нас мёрзнут пальцы. Буду носить только те перчатки, которые греют и позволяют мне поражать все мишени", — заявил Тарьей Бё.
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