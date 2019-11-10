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Биатлонистка Павлова — про отбор КМ: хочется вернуться, где было комфортно

Биатлонистка Павлова — про отбор КМ: хочется вернуться, где было комфортно
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась ожиданиями от контрольных гонок в Тюмени. По итогам сбора будет сформирован состав сборной России на три стартовых этапа Кубка мира.

«Есть ли сомнения, что могу не отобраться? Не знаю, посмотрим. Когда входишь в сезон, не знаешь, что будет. Конечно, боюсь не пройти. Всегда хочется вернуться, где было комфортно. На Кубке мира было страшно только сначала, а потом нормально», – рассказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что женская сборная России потеряла четвёртое место в Кубке наций, что автоматически лишило команду максимальной квоты на грядущий сезон Кубка мира. К этому привело аннулирование результатов дисквалифицированной Маргариты Васильевой.

Таким образом, на Кубке мира сезона-2019/20 женская сборная России сможет выставлять на гонки по пять биатлонисток. Ранее у команды было шесть стартовых мест.

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