Нойнер и Дальмайер получили премию Sportpresse Ball

Немецкие биатлонистки Магдалена Нойнер и Лаура Дальмайер получили престижные награды Sportpresse Ball в номинации «Легенды спорта». Вручение премий проходило на торжественном мероприятии во Франкфурте-на-Майне, сообщает Die Nachrichten.

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Дальмайер во время церемонии награждения призналась, что не ожидала этого. По словам немецкой биатлонистки, награда стала для неё неожиданностью. В свою очередь Нойнер отметила, что ей было приятно стать лауреаткой в 32 года.

Обе спортсменки уже завершили карьеру. Нойнер — двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира. Дальмайер также дважды выигрывала Олимпийские игры и завоевала семь золотых медалей на чемпионатах мира.