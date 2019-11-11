Вьюхин — о контрольном масс-старте: было очень тяжело, но это надо пережить

Российский биатлонист Андрей Вьюхин поделился впечатлениями от контрольного масс-старта, который состоялся на сборе в Тюмени.

«Цель была поработать на дистанции и пострелять в высокой зоне интенсивности. Необходимо готовить себя к отборочным стартам. Для меня первая работа всегда является очень тяжёлой, и этот масс-старт не стал исключением. Стрельба, я думаю, более-менее получилась. В остальном было очень тяжело, но это надо пережить. На контрольных стартах благодаря этой гонке уже точно будет легче», — приводит слова Вьюхина «Тюменская арена».

По итогам отборочных стартов, которые состоятся на этой неделе, будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.