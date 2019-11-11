Вьюхин — о контрольном масс-старте: было очень тяжело, но это надо пережить
Российский биатлонист Андрей Вьюхин поделился впечатлениями от контрольного масс-старта, который состоялся на сборе в Тюмени.
«Цель была поработать на дистанции и пострелять в высокой зоне интенсивности. Необходимо готовить себя к отборочным стартам. Для меня первая работа всегда является очень тяжёлой, и этот масс-старт не стал исключением. Стрельба, я думаю, более-менее получилась. В остальном было очень тяжело, но это надо пережить. На контрольных стартах благодаря этой гонке уже точно будет легче», — приводит слова Вьюхина «Тюменская арена».
По итогам отборочных стартов, которые состоятся на этой неделе, будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Биатлонист Вьюхин: от меня зависит, попаду ли на международную арену
- 11 ноября 2019
-
15:51
-
14:02
-
11:38
- 10 ноября 2019
-
13:18
-
12:34
-
11:29
-
10:51
-
09:41
-
09:24
-
09:02
- 9 ноября 2019
-
23:05
- 8 ноября 2019
-
23:00
-
22:28
-
13:33
-
12:59
-
11:38
-
11:26
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
16:02
-
14:22
-
08:49
-
00:18
- 6 ноября 2019
-
22:08
-
08:50
-
08:37
-
00:04
- 5 ноября 2019
-
18:48
-
16:02
-
15:54
-
11:57
-
08:32
- 4 ноября 2019
-
20:35
-
11:15
-
09:57
-
00:49
Партнерский контент