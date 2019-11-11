Латыпов выиграл масс-старт с индивидуальным заданием на сборе в Тюмени

Сборная России по биатлону проводит в Тюмени тренировочный сбор, на котором будут проведены контрольные отборочные старты для определения состава сборной России.

«Сборная России готовится к сезону в Тюмени. Сегодня ребята пробежали масс-старт. Но с индивидуальными заданиями на гонку, поэтому о результатах говорить рано.

C 14 по 16 ноября на «Жемчужине Сибири» пройдут отборочные старты, после которых тренерский штаб назовёт составы команд для участия в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior», — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Инстаграме».

В комментариях всё же была названа тройка лидеров: Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Игорь Малиновский.

Фотографии доступны в официальном «инстаграме» СБР.