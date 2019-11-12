Объявлен состав сборной Украины на Рождественскую гонку
Чемпион мира 2019 года, чемпион Европы 2018 года Дмитрий Пидручный и двукратный призёр чемпионатов мира и Европы Анастасия Меркушина представят сборную Украины по биатлону на традиционной Рождественской гонке, которая пройдёт в Гельзенкирхене (Германия) 28 декабря, сообщает Xsport.
В этом году впервые состоятся и соревнования юниоров. На старт выйдут украинцы Богдан Цымбал и Екатерина Бех.
В прошлом году Артём Прима и Юлия Джима на Рождественской гонке стали седьмыми в масс-старте и восьмыми в гонке преследования. Победу в гонке преследования одержали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин стали седьмыми. Для Шипулина эта гонка стала последней в карьере.
Дальмайер завершит карьеру участием в Рождественской гонке
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