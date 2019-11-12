Т. Бё рассказал, как изменил подход к стрельбе стоя
Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, что работает над улучшением качества стрельбы из положения стоя.
«Я много работаю над этим, в том числе и психологически. Мой тренировочный баланс между «стойкой» и «лёжкой» раньше был 50/50, а сейчас это 60/40 или даже 70/30. Пока всё выглядит неплохо.
Мне нужно быть более сосредоточенным и не допускать ошибок, особенно в концовке гонки. Дело скорее не в технике стрельбы, а в уверенности в себе. Под давлением выступать не так-то просто. Посмотрим, смогу ли я справиться с собой в нужный момент. Вот в чём всё дело», — приводит слова Бё NRK.
Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 стартует 28 ноября в шведском Эстерсунде. Полный календарь доступен на «Чемпионате».
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