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М. Фуркад: хочу вернуть былое наслаждение от бега на лыжах

М. Фуркад: хочу вернуть былое наслаждение от бега на лыжах
Биатлон / Кубок мира 0

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, как прошла его подготовка перед новым сезоном, а также о целях, которые ставит в будущем спортивном году.

«Я стараюсь не переусердствовать и принимать вещи такими, каковы они есть, день за днем, чтобы не разочароваться, но при этом не тормозить себя и не терять амбиций. Этой весной я хорошо отдохнул и взял небольшую паузу перед тем, как приступить к интенсивным тренировкам.

Хочу вернуть былое наслаждение от бега на лыжах. В прошлом сезоне я был неплох на огневых рубежах, но на трассе мне не удавалось это компенсировать. Мои результаты ходом были слишком далеки от ожиданий и результатов прошлых лет. Главная цель в этом году – показывать приличный уровень на лыжах, чтобы иметь возможность решать судьбу гонок», – приводит слова Фуркада Sportmag.

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