Васильев: назначение Белозёрова в сборную России по биатлону вызывает недоумение

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал назначение Сергея Белозёрова на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону. Также он поделился ожиданиями от нового сезона.

«Я не знаю Белозёрова как специалиста. Не знаю, каких звёзд он подготовил. Назначение его на должность старшего тренера вызывает только недоумение. Может, он хороший специалист, но надо было себя сначала где-то показать, прежде чем назначаться на такую должность. У меня вызывает это решение скептицизм, но, возможно, я ошибаюсь.

Кто курирует подготовку Юрловой? Её отец. Он помогает дочери во всём. По чьему плану она тренируется, сказать сложно. Она работает с разными спортсменами, потому что ей так удобно. Она заслуживает того, чтобы тренироваться индивидуально, потому что является очевидным лидером команды.

С учётом недофинансирования команды, нервозности среди спортсменов, сложно сохранять позитивный настрой на сезон. Если наши спортсмены хоть где-то будут попадать в призы, это будет уже хорошо. Если будет результат, как в прошлом году, это будет выдающийся успех, потому что в СБР сейчас действительно непростая ситуация. Показать высокий результат можно только по русской традиции вопреки. В прошлом сезоне так и произошло.

Все специалисты понимают, что две выигранных в Оберхофе эстафеты были чудом, повторения которого не получится. Нельзя называть это результатом успешной подготовки. Это просто удачное стечение обстоятельств, но рассчитывать на него в этом году не стоит", – цитирует Васильева News.ru.