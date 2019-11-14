Чемпионка мира по биатлону рассказала, как описалась во время гонки

Чемпионка мира 2019 года норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала об инциденте, который произошёл с ней в ходе эстафеты на юниорском чемпионате мира в Румынии. Она выступала на последнем этапе, соперничая со шведкой Ханной Эберг.

«Тренер призвал Ханну навязать мне борьбу, чтобы я больше работала, а затем она могла бы обойти меня в финишном рывке. Я решила: ну уж нет. А уже на стадионе я поняла, что хочу в туалет. Тогда я быстро проанализировала ситуацию: можно расслабиться и просто дотерпеть до финиша или бороться до конца, но описаться. Я выбрала второй вариант и принесла команде победу», — приводит слова Тандреволд TV2.

Тандреволд также является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.