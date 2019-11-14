Чемпионка мира по биатлону рассказала, как описалась во время гонки

Чемпионка мира 2019 года норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала об инциденте, который произошёл с ней в ходе эстафеты на юниорском чемпионате мира в Румынии. Она выступала на последнем этапе, соперничая со шведкой Ханной Эберг.
«Тренер призвал Ханну навязать мне борьбу, чтобы я больше работала, а затем она могла бы обойти меня в финишном рывке. Я решила: ну уж нет. А уже на стадионе я поняла, что хочу в туалет. Тогда я быстро проанализировала ситуацию: можно расслабиться и просто дотерпеть до финиша или бороться до конца, но описаться. Я выбрала второй вариант и принесла команде победу», — приводит слова Тандреволд TV2.
Тандреволд также является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 14 ноября 2019
-
10:00
-
09:30
- 13 ноября 2019
-
16:29
-
15:24
-
00:53
-
00:22
- 12 ноября 2019
-
21:58
-
17:18
-
13:09
-
12:03
-
11:38
- 11 ноября 2019
-
23:45
-
15:51
-
14:02
-
11:38
- 10 ноября 2019
-
13:18
-
12:34
-
11:29
-
10:51
-
09:41
-
09:24
-
09:02
- 9 ноября 2019
-
23:05
- 8 ноября 2019
-
23:00
-
22:28
-
13:33
-
12:59
-
11:38
-
11:26
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
16:02
-
14:22
-
08:49
-
00:18
- 6 ноября 2019
-
22:08