Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени

Олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Малышко одержал победу в первом контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени, не допустив ни одного промаха. Второй результат продемонстрировал Кирилл Стрельцов. Третье место занял Василий Томшин.
Биатлон. Отборочные старты. Тюмень
Первый спринт. Мужчины
1. Дмитрий Малышко — 25.20,3 (0).
2. Кирилл Стрельцов — +27,5 (1).
3. Василий Томшин — +58,4 (1).
4. Матвей Елисеев — +59,5 (1)
5. Никита Поршнев — +1.06,5 (1)
6. Карим Халили — +1.11,4 (1)
7. Ильназ Мухамедзянов — +1.11,7 (2)
8. Эдуард Латыпов — +1.24,8 (3)
9. Антон Бабиков — 1.31,5 (2)
10. Вадим Филимонов — +1.36,8 (2)
11. Евгений Сидоров — +1.42,5 (2)
12. Андрей Вьюхин — +1.54,4 (3)
13. Дмитрий Иванов — +1.59,9 (3)
14. Игорь Малиновский — +2.37,2 (3)
15. Вячеслав Малеев — +3.15,2 (4)
16. Александр Поварницын — +3.23,0 (6)
По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора. Логинов и Гараничев в первом спринте участия не принимали.
На первом этапе Кубка мира также смогут выступить Антон Бабиков и Виктория Сливко. Они имеют личные квоты благодаря победам в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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