Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени

Олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Малышко одержал победу в первом контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени, не допустив ни одного промаха. Второй результат продемонстрировал Кирилл Стрельцов. Третье место занял Василий Томшин.



Биатлон. Отборочные старты. Тюмень

Первый спринт. Мужчины

1. Дмитрий Малышко — 25.20,3 (0).

2. Кирилл Стрельцов — +27,5 (1).

3. Василий Томшин — +58,4 (1).

4. Матвей Елисеев — +59,5 (1)

5. Никита Поршнев — +1.06,5 (1)

6. Карим Халили — +1.11,4 (1)

7. Ильназ Мухамедзянов — +1.11,7 (2)

8. Эдуард Латыпов — +1.24,8 (3)

9. Антон Бабиков — 1.31,5 (2)

10. Вадим Филимонов — +1.36,8 (2)

11. Евгений Сидоров — +1.42,5 (2)

12. Андрей Вьюхин — +1.54,4 (3)

13. Дмитрий Иванов — +1.59,9 (3)

14. Игорь Малиновский — +2.37,2 (3)

15. Вячеслав Малеев — +3.15,2 (4)

16. Александр Поварницын — +3.23,0 (6)

По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора. Логинов и Гараничев в первом спринте участия не принимали.

На первом этапе Кубка мира также смогут выступить Антон Бабиков и Виктория Сливко. Они имеют личные квоты благодаря победам в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.