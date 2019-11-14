Белозёров — о первом контрольном спринте: результаты противоречивые

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров поделился впечатлениями от первого контрольного спринта на сборе в Тюмени. Победу одержал Дмитрий Малышко, второе место занял Кирилл Стрельцов, третьим стал Василий Томшин.

«Результаты довольно противоречивые. Часть молодёжи себя проявила неплохо. Это Кирилл Стрельцов из Московской области, питерский спортсмен Василий Томшин, Никита Поршнев из Югры, занявшие места со второго по четвёртое. Это было, в общем-то, ожидаемо. В то же время некоторые молодые атлеты, напротив, неудачно выступили. Тот же Игорь Малиновский из Омска, который был призёром предварительных стартов, а в спринте стал 14-м, расположившийся следом за ним тюменец Вячеслав Малеев. А больше всего огорчил Александр Поварницын из Удмуртии – шесть промахов и последнее место. Что у него не сложилось – будем разбираться.

Малышко вышел спокойным, всё сделал уверенно. Он всегда ответственно подходит к гонкам, работает с инвентарём.

Минус 13 градусов? Мы за день предупредили об этом спортсменов на собрании. Сказали, что надо утепляться на разминке и прочее. Единственное, что тренировочный цикл мы провели по тёплой погоде, а тут случилось резкое похолодание», — цитирует Белозёрова «Тюменская арена».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени