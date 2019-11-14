Малышко: колотило, что в стрельбе могут быть ошибки

Олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал победу в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени. Он не совершил ни одного промаха.

«Очень рад, что сработал на ноль. Было очень холодно и, когда я пристреливался, испытывал какие-то неприятные ощущения на «лёжке». Потому что морозно, все движения – скованные. Колотило, что в стрельбе, особенно лёжа, могут быть ошибки. Но когда пришёл на рубеж разогретый, в ходе гонки, то идеально контролировал все выстрелы.

Вообще, мне в масс-старте бежалось легче. Наверное, потому что трасса была другой. Сегодня она оказалась застывшей, лыжи проскальзывали. Отталкивания шли в никуда и скорость гасилась. Однако результат получился хорошим», — цитирует Малышко «Тюменская арена»

По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени