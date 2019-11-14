Логинов надеется восстановиться к началу сезона
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов может выступить на первом же этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Об этом сообщает старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров.
«Планировали включить его в состав на первую гонку в Эстерсунде — смешанную эстафету. Александр говорит, чтобы мы не сбрасывали его со счетов, что он будет готов в ней побежать и биться за высокие места. Пока придерживаемся такого плана», — цитирует Белозёрова ТАСС.
Напомним, у Логинова проблемы с локтем. В данный момент Логинов находится на сборах в Тюмени, где тренируется по специальной программе. Ранее также сообщалось, что биатлонист пропустит контрольную гонку на этом сборе.
Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.
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