Логинов надеется восстановиться к началу сезона

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов может выступить на первом же этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Об этом сообщает старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров.



«Планировали включить его в состав на первую гонку в Эстерсунде — смешанную эстафету. Александр говорит, чтобы мы не сбрасывали его со счетов, что он будет готов в ней побежать и биться за высокие места. Пока придерживаемся такого плана», — цитирует Белозёрова ТАСС.



Напомним, у Логинова проблемы с локтем. В данный момент Логинов находится на сборах в Тюмени, где тренируется по специальной программе. Ранее также сообщалось, что биатлонист пропустит контрольную гонку на этом сборе.



Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.