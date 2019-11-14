Касперович: ситуация с рукой у Логинова не критическая

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о состоянии спортсмена и его планах выйти на старт на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«Ещё сложно делать какие-то выводы, так как достаточно много времени до первого этапа Кубка мира. Пока нужно определить, в чем же причина. Спортсмен тренируется, буквально до конца сбора тренеры сборной определятся, опираясь на состояние спортсмена. Естественно, если будут проблемы с рукой, он не будет стартовать. Надеюсь, всё это пройдёт. Сейчас он занимается интенсивным лечением, готовится к первому этапу.



Александр достаточно взрослый спортсмен. По моему мнению, он не будет принимать необдуманных решений. Мы с ним сегодня на эту тему говорили, есть несколько вариантов. По крайней мере, возможность пропуска целого этапа он не рассматривает. Сейчас необходимо выстроить подготовку так, чтобы выйти из этой ситуации с рукой. Но она не критическая», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».



В данный момент Логинов находится на сборах в Тюмени, где тренируется по специальной программе. Ранее также сообщалось, что биатлонист пропустит контрольную гонку на этом сборе.