Шахматист Карпов назвал Фуркада ненастоящим спортсменом

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал критику, которой подвергаются со стороны иностранных спортсменов россияне, сдавшие положительные допинг-тесты. В частности, он отметил критические высказывания француза Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова и вспомнил эпизод, когда Фуркад отказался жать руку россиянину.
«Меня это удивляет. Все набросились на биатлониста Александра Логинова. Ладно Себастиан Самуэльссон, который только и делает, что говорит о допинге в российском спорте, но меня очень удивили высказывания Мартена Фуркада.
Если бы что-то подобное случилось с шахматистом, то коллеги бы его только поддержали и посочувствовали. А когда Фуркад выступает с такими резкими заявлениями, не жмёт руку… Может, он великий по результатам, но в душе он ненастоящий спортсмен», – приводят слова Карпова «Известия».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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