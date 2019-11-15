Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шахматист Карпов назвал Фуркада ненастоящим спортсменом

Шахматист Карпов назвал Фуркада ненастоящим спортс
Шахматист Карпов назвал Фуркада ненастоящим спортсменом
Биатлон / Кубок мира 0

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал критику, которой подвергаются со стороны иностранных спортсменов россияне, сдавшие положительные допинг-тесты. В частности, он отметил критические высказывания француза Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова и вспомнил эпизод, когда Фуркад отказался жать руку россиянину.

«Меня это удивляет. Все набросились на биатлониста Александра Логинова. Ладно Себастиан Самуэльссон, который только и делает, что говорит о допинге в российском спорте, но меня очень удивили высказывания Мартена Фуркада.

Если бы что-то подобное случилось с шахматистом, то коллеги бы его только поддержали и посочувствовали. А когда Фуркад выступает с такими резкими заявлениями, не жмёт руку… Может, он великий по результатам, но в душе он ненастоящий спортсмен», – приводят слова Карпова «Известия».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Шахматист Карпов – о правилах ВАДА: можно и апельсиновый сок объявить допингом
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019