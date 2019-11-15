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Гараничев выступит во втором контрольном спринте вне конкурса

Гараничев выступит во втором контрольном спринте вне конкурса
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года российский биатлонист Евгений Гараничев выступит во втором контрольном спринте на сборе в Тюмени вне конкурса, сообщает «Тюменская арена». В первом старте, который состоялся вчера, 14 ноября, 31-летний спортсмен участия не принимал.

По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. Ранее стало известно, что Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора.

Победителем первого контрольного спринта стал олимпийский чемпион Дмитрий Малышко. Второе место занял Кирилл Стрельцов, третьим стал Василий Томшин. Второй спринт состоится сегодня.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Малышко победил в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени
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