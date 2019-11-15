Стало известно, почему биатлонистка Сливко не пробежала спринт на сборе в Тюмени

Тренер Максим Кугаевский заявил, что плохое самочувствие не позволило биатлонистке Виктории Сливко принять участие в спринте на сборе в Тюмени. Эта гонка служит отбором в сборную страны на первые три этапа Кубка мира.

Сливко — действующая победительница общего зачёта Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Это позволяет спортсменке без отбора выступить на первом этапе Кубка мира, который пройдёт 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).

«У Сливко предболезненное состояние, поэтому решили не рисковать. Завтра, возможно, она побежит, решение примем утром», — цитирует Кугаевского ТАСС.

В первом контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени победу одержала Светлана Миронова. Второй результат продемонстрировала Тамара Воронина. Третье место заняла Кристина Резцова.