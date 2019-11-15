Миронова прокомментировала победу в отборочном спринте в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала победу в первом отборочном спринте на сборе команды России в Тюмени.

«Мы на самом деле не подходили никак к этим отборам, мы просто тренировались, а сейчас показываем то, что натренировали, наверное.



Действительно, сегодня было гораздо теплее, чем вчера, но не могу сказать, что были неплохие условия, потому что на рубеже был ветер плюс снег. Это плохая видимость. Я работала в своём темпе, не обращала внимания ни на ветер, ни на снег. Лёжа отработала на ноль, стоя допустила один промах. Это был габаритный промах, к сожалению.



На сегодняшний день это абсолютно хорошее состояние, дальше мы будем двигаться вперёд, будем быстрее», – сказала Миронова в интервью, опубликованном в группе биатлонистки в соцсети «ВКонтакте».

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