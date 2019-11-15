Норицын: штрафы для первой контрольной гонки допустимы

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился впечатлениями от первого контрольного спринта на сборе в Тюмени. Победу одержала Светлана Миронова, второе место заняла Тамара Воронина, третьей стала Кристина Резцова.
«В принципе, кто как смотрелся в подготовительный период, примерно тот то и показал. Единственное, что Настя Гореева пока нестабильна. Вот сегодня она как раз порадовала – шестое место с двумя промахами. Остальные примерно в своих цифрах все оказались.
Условия были непростые. Снег, ветер. На стрельбище он дул уже на пристрелке и слева, и справа. Очень кстати, похоже на шведский Эстерсунд. Так что получилось хорошее моделирование первого этапа Кубка мира. Радует, что в основном с «лёжкой» все справились. На «стойке» не всё получилось, но штрафы для первой контрольной гонки допустимы", — цитирует Норицына «Тюменская арена».
По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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