Норицын: штрафы для первой контрольной гонки допустимы

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился впечатлениями от первого контрольного спринта на сборе в Тюмени. Победу одержала Светлана Миронова, второе место заняла Тамара Воронина, третьей стала Кристина Резцова.

«В принципе, кто как смотрелся в подготовительный период, примерно тот то и показал. Единственное, что Настя Гореева пока нестабильна. Вот сегодня она как раз порадовала – шестое место с двумя промахами. Остальные примерно в своих цифрах все оказались.

Условия были непростые. Снег, ветер. На стрельбище он дул уже на пристрелке и слева, и справа. Очень кстати, похоже на шведский Эстерсунд. Так что получилось хорошее моделирование первого этапа Кубка мира. Радует, что в основном с «лёжкой» все справились. На «стойке» не всё получилось, но штрафы для первой контрольной гонки допустимы", — цитирует Норицына «Тюменская арена».

По итогам контрольных стартов будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.