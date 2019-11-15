Пацев: в Чувашии зафиксированы многочисленные нарушения антидопинговых правил

Спортивный юрист Артём Пацев представил доклад по итогам работы независимой рабочей группы по выяснению обстоятельств возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами Чувашской Республики.



17 июня стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия.

«Наш доклад является сухой выжимкой того, что мы в итоге обнаружили. Мы исследовали тысячи документов, мы запрашивали данные в различных государственных учреждениях Республики Чувашия, в том числе сводные данные по работе медицинских учреждений.

Основной вывод — мы действительно увидели многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые сводятся к применению запрещённого метода. Незапрещенные препараты вводились с запрещённым методом, то есть внутривенной инфузией, превышающей предел. Мы полагаем, что это могло получиться из-за безалаберности медицинский работников. Это безответственность.

Нас насторожило то, что никакой образовательной работы со спортсменами не проводилось. Странную позицию заняло и РУСАДА. Мне не очень понятно, почему РУСАДА отказалось с нами сотрудничать. Мы получили странный ответ», — передаёт слова Пацева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Тренер из Чувашии: Ганусу нужно быть осторожнее со своими высказываниями