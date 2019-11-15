Рабочая группа: РУСАДА нужно вычислить «оборотней» в своей организации

Сегодня, 15 ноября, был представлен доклад по итогам работы независимой рабочей группы по выяснению обстоятельств возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами Чувашской Республики.
17 июня стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия.
«Утверждения руководства РУСАДА о молодой и честолюбивой команде единомышленников, приверженных борьбе за чистый спорт, — не более чем красивые слова. Было доказано, что ряд сотрудников РУСАДА вовлечены в махинации с доказательствами. Вполне вероятно, подобные нарушения могут существовать и в других делах, расследованных или расследуемых РУСАДА.
Вполне ожидаемо, если представители РУСАДА сейчас встанут на позицию отрицания очевидного и вновь пустятся в пространственные рассуждения общего характера «о давлении» и «борьбе за чистый спорт». Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить «оборотней» в своей организации», — говорится в тексте доклада.
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