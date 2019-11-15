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Рабочая группа: РУСАДА нужно вычислить «оборотней» в своей организации

Рабочая группа: РУСАДА нужно вычислить «оборотней» в своей организации
Биатлон 0

Сегодня, 15 ноября, был представлен доклад по итогам работы независимой рабочей группы по выяснению обстоятельств возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами Чувашской Республики.

17 июня стало известно, что отдел расследований РУСАДА провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия.

«Утверждения руководства РУСАДА о молодой и честолюбивой команде единомышленников, приверженных борьбе за чистый спорт, — не более чем красивые слова. Было доказано, что ряд сотрудников РУСАДА вовлечены в махинации с доказательствами. Вполне вероятно, подобные нарушения могут существовать и в других делах, расследованных или расследуемых РУСАДА.

Вполне ожидаемо, если представители РУСАДА сейчас встанут на позицию отрицания очевидного и вновь пустятся в пространственные рассуждения общего характера «о давлении» и «борьбе за чистый спорт». Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить «оборотней» в своей организации», — говорится в тексте доклада.

Пацев: в Чувашии зафиксированы многочисленные нарушения антидопинговых правил
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