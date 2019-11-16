Биатлонист Малышко: мои результаты говорят о том, что я на верном пути

Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвёл итоги второго контрольного спринта на сборе команды России в Тюмени. Спортсмен занял второе место. Победу одержал Никита Поршнев, третьим стал Василий Томшин.

«Погода преподнесла нам сюрприз: стало теплее и выпал снег. Уже на откатке было понятно, что сверхскоростей не будет и надо уповать на физику. Своим состоянием удовлетворен, тем более никакого ажиотажа вокруг нынешних гонок не было, готовились спокойно. Ну а результаты говорят о том, что я, очевидно, на верном пути», — приводит слова Малышко официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).



Ранее стало известно, что Александр Логинов и Евгений Гараничев гарантировали себе места в сборной на стартовых этапах без отбора. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, который стартует 30 ноября, также сможет выступить Антон Бабиков, получивший личную квоту благодаря победе в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.

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