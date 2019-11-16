Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Фуркад: у меня нет былой уверенности

Фуркад: у меня нет былой уверенности
Биатлон / Кубок мира 0

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад признался, что растерял былую уверенность, но по-прежнему сконцентрирован на самых высоких целях.

«Испытываю ли обеспокоенность? Нет. Но не скажу, что осталась былая уверенность, которую удалось выработать в последние годы. Результаты прошлого сезона пошатнули её. Конечно, если что-то пойдёт не так, буду знать, что, как и в прошлом году, я проделал всю работу до конца. Но это действительно будет большим разочарованием, если подготовка опять не сработает.

Я привык бороться, не люблю проигрывать. В прошлом сезоне мне пришлось смириться с этой ситуаций. Но в этом году я изменил подход, чтобы больше не испытывать подобного», — приводит слова Фуркада Le Dauphiné Libéré.

Сборная Франции вместе с Фуркадом примет участие в открытии биатлонного сезона в Шушене (Норвегия). Первые старты пройдут сегодня, 16 ноября.

М. Фуркад: хочу вернуть былое наслаждение от бега на лыжах
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019