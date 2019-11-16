Фуркад: у меня нет былой уверенности

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад признался, что растерял былую уверенность, но по-прежнему сконцентрирован на самых высоких целях.



«Испытываю ли обеспокоенность? Нет. Но не скажу, что осталась былая уверенность, которую удалось выработать в последние годы. Результаты прошлого сезона пошатнули её. Конечно, если что-то пойдёт не так, буду знать, что, как и в прошлом году, я проделал всю работу до конца. Но это действительно будет большим разочарованием, если подготовка опять не сработает.

Я привык бороться, не люблю проигрывать. В прошлом сезоне мне пришлось смириться с этой ситуаций. Но в этом году я изменил подход, чтобы больше не испытывать подобного», — приводит слова Фуркада Le Dauphiné Libéré.



Сборная Франции вместе с Фуркадом примет участие в открытии биатлонного сезона в Шушене (Норвегия). Первые старты пройдут сегодня, 16 ноября.