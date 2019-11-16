Биатлонистки Миронова, Резцова и Воронина выполнили критерии отбора на этапы КМ
Биатлонистка Светлана Миронова выиграла оба отборочных спринта на сборе команды России в Тюмени и набрала максимальное количество очков (40).
Второй по сумме баллов стала Ирина Старых (26), третьей — Екатерина Глазырина (24). Эти две спортсменки примут участие в Кубке IBU, поскольку прошли только заключительный этап подготовки в составе сборной России.
Помимо Мироновой критерии отбора на первые три этапа Кубка мира также выполнили Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина.
Ранее стало известно, что Екатерина Юрлова-Перхт получит место в сборной России без отбора. Виктория Сливко выступит на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте, полученной за победу в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
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