Биатлонистки Миронова, Резцова и Воронина выполнили критерии отбора на этапы КМ

Биатлонистка Светлана Миронова выиграла оба отборочных спринта на сборе команды России в Тюмени и набрала максимальное количество очков (40).

Второй по сумме баллов стала Ирина Старых (26), третьей — Екатерина Глазырина (24). Эти две спортсменки примут участие в Кубке IBU, поскольку прошли только заключительный этап подготовки в составе сборной России.

Помимо Мироновой критерии отбора на первые три этапа Кубка мира также выполнили Кристина Резцова, Тамара Воронина и Лариса Куклина.

Ранее стало известно, что Екатерина Юрлова-Перхт получит место в сборной России без отбора. Виктория Сливко выступит на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте, полученной за победу в общем зачёте Кубка IBU прошлого сезона.