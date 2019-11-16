Итальянка Виттоцци победила в спринте на открытии биатлонного сезона в Шушене

Сегодня, 16 ноября, в Шушене (Норвегия) состоялось открытие биатлонного сезона. В женском спринте победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второй стала шведка Ингела Андерссон. Тройку замкнула ещё одна представительница Италии — Доротея Вирер.

Турнир в Шушене. Норвегия

Женщины. Спринт



1. Лиза Виттоцци (Италия) – 20.49,8 (0+0)

2. Ингела Андерссон (Швеция) – +18,3 (0+0)

3. Доротея Вирер (Италия) – +28,4 (1+0)

4. Вита Семеренко (Украина) – +37,4 (0+0)

5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – +43,0 (0+2)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – +55,4 (0+0)

7. Франциска Пройс (Германия) – +57,0 (0+1)

8. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – +1.01,5 (0+1)

9. Каролин Коломбо (Франция) – +1.04,5 (0+0)

10. Эва Пускарчикова (Чехия) – +1.07,7 (1+0).

Гонки в Шушене завершатся 17 ноября.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.