Итальянка Виттоцци победила в спринте на открытии биатлонного сезона в Шушене

Сегодня, 16 ноября, в Шушене (Норвегия) состоялось открытие биатлонного сезона. В женском спринте победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Второй стала шведка Ингела Андерссон. Тройку замкнула ещё одна представительница Италии — Доротея Вирер.
Турнир в Шушене. Норвегия
Женщины. Спринт
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 20.49,8 (0+0)
2. Ингела Андерссон (Швеция) – +18,3 (0+0)
3. Доротея Вирер (Италия) – +28,4 (1+0)
4. Вита Семеренко (Украина) – +37,4 (0+0)
5. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – +43,0 (0+2)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – +55,4 (0+0)
7. Франциска Пройс (Германия) – +57,0 (0+1)
8. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – +1.01,5 (0+1)
9. Каролин Коломбо (Франция) – +1.04,5 (0+0)
10. Эва Пускарчикова (Чехия) – +1.07,7 (1+0).
Гонки в Шушене завершатся 17 ноября.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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