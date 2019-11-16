Кугаевский: не вижу препятствий к участию Старых в Кубке мира по биатлону

Тренер Максим Кугаевский прокомментировал выступление биатлонистки Ирины Старых в отборочных спринтах на сборе команды России в Тюмени. По его мнению, спортсменка должна выступать в Кубке мира.
«Старых находится в стабильно хорошей форме уже с сентября, когда показала второй ход на чемпионате России по летнему биатлону. Последний этап подготовки к сезону Старых прошла вместе со сборной страны. И кондиций своих не растеряла. Ирина сохранила качественную стрельбу. Особенно впечатляет её финишный круг. И в первой гонке, и, несмотря на хуже работавшие лыжи, во второй.
У Старых есть запас прочности, и она отрабатывает финишный круг очень сильно. Как тренер, я вообще не вижу препятствий к участию Ирины в Кубке мира. Тем более уже на первом этапе, в шведском Эстерсунде, будет много эстафет. А Ирина – проверенный командный боец", — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».
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