Биатлонист Кюн выиграл спринт на открытии сезона в Шушене, Фуркад — третий

Сегодня, 16 ноября, в Шушене (Норвегия) прошёл мужской спринт. Первое место занял немец Йоханнес Кюн.

Вторым стал норвежец Александер Андерсен. Представитель Франции Мартен Фуркад показал третий результат.

Турнир в Шушене. Норвегия

Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Кюн (Германия) – 25.40,3 (0+1)

2. Александер Андерсен (Норвегия) – +8,1 (0+0)

3. Мартен Фуркад (Франция) – +18,9 (0+1)

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +23,4 (0+1)

5. Филипп Хорн (Германия) – +24,8 (0+2)

6. Симон Дестье (Франция) – +27,2 (0+1)...

8. Арнд Пайффер (Германия) – +33,0 (2+0)

9. Эрик Лессер (Германия) – +36,2 (0+1)...

12. Тарьей Бё (Норвегия) – +48,1 (1+1)

13. Эмильен Жакелен (Франция) – +53,5 (0+2)…

15. Кентен Фильон-Майе (Франция) – +58,4 (0+2).

Гонки в Шушене завершатся 17 ноября.



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