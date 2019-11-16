Биатлонист Кюн выиграл спринт на открытии сезона в Шушене, Фуркад — третий

Сегодня, 16 ноября, в Шушене (Норвегия) прошёл мужской спринт. Первое место занял немец Йоханнес Кюн.
Вторым стал норвежец Александер Андерсен. Представитель Франции Мартен Фуркад показал третий результат.
Турнир в Шушене. Норвегия
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Кюн (Германия) – 25.40,3 (0+1)
2. Александер Андерсен (Норвегия) – +8,1 (0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +18,9 (0+1)
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +23,4 (0+1)
5. Филипп Хорн (Германия) – +24,8 (0+2)
6. Симон Дестье (Франция) – +27,2 (0+1)...
8. Арнд Пайффер (Германия) – +33,0 (2+0)
9. Эрик Лессер (Германия) – +36,2 (0+1)...
12. Тарьей Бё (Норвегия) – +48,1 (1+1)
13. Эмильен Жакелен (Франция) – +53,5 (0+2)…
15. Кентен Фильон-Майе (Франция) – +58,4 (0+2).
Гонки в Шушене завершатся 17 ноября.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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