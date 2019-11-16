Назван состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка IBU

Определён состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка IBU, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.



Состав сборной России на первые этапы Кубка IBU

Мужчины



Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.



Женщины

Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.



Первый этап Кубка IBU начнётся в Шушене (Норвегия) 28 ноября.

Отбор в сборную России проходил по итогам контрольных стартов на заключительном сборе национальной команды в Тюмени. В соревнованиях с 14 по 16 ноября приняли участие основная, резервная и юниорская сборные России (согласно спискам для прохождения централизованной подготовки).