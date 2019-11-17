Губерниев: в основе биатлонной сборной России есть явные пассажиры
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что составы основных команд сборной России по биатлону в ближайшее время будут скорректированы. Ряд спортсменов, оказавшихся в списках, он назвал пассажирами.
«Очевидно, что замены в основной команде будут и очень быстро! Есть явные пассажиры, понаблюдаем и подождём. Главное, чтобы тренерский штаб сборной понимал очевидное и не боялся. Олимпиада уже почти через два года, если мы, конечно, туда поедем. А если и поедем, то без допингового багажа одних и слабых других», — написал Губерниев в своём «Инстаграме».
Вчера, 16 ноября, тренерский штаб сборной России назвал список спортсменов, которые выступят на первых этапах Кубка мира и Кубка IBU.
Поршнев и Резцова вошли в состав сборной России на первые этапы КМ по биатлону
Назван состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка IBU
- 17 ноября 2019
-
12:07
-
12:01
-
10:01
-
00:05
- 16 ноября 2019
-
20:31
-
20:22
-
20:09
-
16:54
-
16:41
-
15:04
-
13:35
-
12:57
-
12:20
-
12:01
-
09:59
-
09:36
-
09:12
- 15 ноября 2019
-
16:00
-
15:02
-
14:36
-
13:59
-
13:45
-
13:18
-
13:05
-
12:30
-
12:11
-
10:43
-
09:30
-
09:01
- 14 ноября 2019
-
23:58
-
21:50
-
15:38
-
15:01
-
14:50
-
11:31
Партнерский контент