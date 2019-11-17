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Губерниев: в основе биатлонной сборной России есть явные пассажиры

Губерниев: в основе биатлонной сборной России есть явные пассажиры
Биатлон / Кубок мира 0

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что составы основных команд сборной России по биатлону в ближайшее время будут скорректированы. Ряд спортсменов, оказавшихся в списках, он назвал пассажирами.

«Очевидно, что замены в основной команде будут и очень быстро! Есть явные пассажиры, понаблюдаем и подождём. Главное, чтобы тренерский штаб сборной понимал очевидное и не боялся. Олимпиада уже почти через два года, если мы, конечно, туда поедем. А если и поедем, то без допингового багажа одних и слабых других», — написал Губерниев в своём «Инстаграме».

Вчера, 16 ноября, тренерский штаб сборной России назвал список спортсменов, которые выступят на первых этапах Кубка мира и Кубка IBU.

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