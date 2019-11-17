СБР проведёт голосование, прежде чем утвердить составы на Кубки мира и IBU

Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября проведут заседание, на котором путём голосования будет утверждён состав национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщил член Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Чепиков.

«Составы будут утверждаться завтра на заочном заседании правления. Решение будет вынесено на голосование. Завтра всё прояснится. Состав должен утверждаться правлением, некоторые члены не согласны с решением и рекомендацией тренерского штаба, якобы есть определённый отход от критериев. Другие считают, что нужен максимальный результат, и Ирина Старых сейчас находится в отличной спортивной форме.

Надо прислушаться к мнению тренерского штаба, на мой взгляд. Может быть, где-то критерии были нечётко сформированы. Люди из спорта понимают, что нужен максимальный результат", — приводит слова Чепикова «Р-Спорт».