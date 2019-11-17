Васильев: веры на слово руководству СБР теперь не будет — обманули всех тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что не все биатлонисты, выполнившие критерии отбора, попали в сборную России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.



«Договорённости, ранее достигнутые на тренерском совете, не выполняются. Веры на слово руководству Союза биатлонистов России теперь не будет — обманули всех тренеров. По факту из расширенного списка в отборе никто не выступает, только сборники, и больше никто.



Возникает много вопросов. Для чего эти старты? Что это? Игнорирование мнения биатлонной общественности?» — цитирует Васильева ТАСС.

Напомним, составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону стали известны вчера, 16 ноября.