Васильев: веры на слово руководству СБР теперь не будет — обманули всех тренеров
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что не все биатлонисты, выполнившие критерии отбора, попали в сборную России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
«Договорённости, ранее достигнутые на тренерском совете, не выполняются. Веры на слово руководству Союза биатлонистов России теперь не будет — обманули всех тренеров. По факту из расширенного списка в отборе никто не выступает, только сборники, и больше никто.
Возникает много вопросов. Для чего эти старты? Что это? Игнорирование мнения биатлонной общественности?» — цитирует Васильева ТАСС.
Напомним, составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону стали известны вчера, 16 ноября.
Нуждов: Драчёв единолично изменил состав сборной на КМ. Мне стыдно за СБР
- 17 ноября 2019
-
13:18
-
13:09
-
12:57
-
12:07
-
12:01
-
10:01
-
00:05
- 16 ноября 2019
-
20:31
-
20:22
-
20:09
-
16:54
-
16:41
-
15:04
-
13:35
-
12:57
-
12:20
-
12:01
-
09:59
-
09:36
-
09:12
- 15 ноября 2019
-
16:00
-
15:02
-
14:36
-
13:59
-
13:45
-
13:18
-
13:05
-
12:30
-
12:11
-
10:43
-
09:30
-
09:01
- 14 ноября 2019
-
23:58
-
21:50
-
15:38
Партнерский контент