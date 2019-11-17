Тренер Глазыриной: у Кати третье место в отборе и она вне состава? За что?

Личный тренер российской биатлонистки Екатерины Глазыриной Валентина Стремоусова прокомментировала непопадание подопечной в состав сборной России, невзирая на успешно пройденный отбор.



«Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо, и эту несправедливость видит вся биатлонная страна. Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение.



Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что? Что она такого сделала?» — цитирует Стремоусову ТАСС.



Напомним, составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону стали известны вчера, 16 ноября.



Ранее мнение о ситуации с формированием составов высказали Дмитрий Васильев и Алексей Нуждов.

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