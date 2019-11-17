Тренер Глазыриной: у Кати третье место в отборе и она вне состава? За что?
Личный тренер российской биатлонистки Екатерины Глазыриной Валентина Стремоусова прокомментировала непопадание подопечной в состав сборной России, невзирая на успешно пройденный отбор.
«Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо, и эту несправедливость видит вся биатлонная страна. Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение.
Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что? Что она такого сделала?» — цитирует Стремоусову ТАСС.
Напомним, составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU по биатлону стали известны вчера, 16 ноября.
Ранее мнение о ситуации с формированием составов высказали Дмитрий Васильев и Алексей Нуждов.
Губерниев: за Глазырину вступиться некому? А Шипулин-депутат?
- 17 ноября 2019
-
13:18
-
13:09
-
12:57
-
12:07
-
12:01
-
10:01
-
00:05
- 16 ноября 2019
-
20:31
-
20:22
-
20:09
-
16:54
-
16:41
-
15:04
-
13:35
-
12:57
-
12:20
-
12:01
-
09:59
-
09:36
-
09:12
- 15 ноября 2019
-
16:00
-
15:02
-
14:36
-
13:59
-
13:45
-
13:18
-
13:05
-
12:30
-
12:11
-
10:43
-
09:30
-
09:01
- 14 ноября 2019
-
23:58
-
21:50
-
15:38
Партнерский контент