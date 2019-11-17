Губерниев: представьте, что Черчесову состав будет диктовать некий орган

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал тот факт, что состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира и Кубка IBU был сформирован с нарушениями критериев отбора.



«Чиновники забывают, что это сборная России, а не чья-то собственность. Да, у нас есть поговорка: закон что дышло, куда повернул туда и вышло. Но мы вполне созрели, чтобы выполнять законы формирования команд, которые пишет федерация. Нужно смотреть дальше своего носа, смотреть шире. Олимпиада не за горами.



Формирование состава — прерогатива тренерского штаба. Трудно представить, что Станиславу Черчесову будет диктовать состав некий орган, к примеру, какой-нибудь совет безопасности РФС. Тренер — зависимая профессия, даже более зависимая, чем артист, но тренер должен уметь держать удар, должен отстаивать свою позицию и своё имя.



Посмотрим, насколько состав будет боеспособен, но Глазырина обязана выступать на международных соревнованиях. К тому же у меня есть ощущение, что впереди нас ждут серьёзные допинговые разборки. И возможно, что люди с допинговым прошлым не поедут на Олимпиаду. Поэтому не стоит забывать о стратегии комплектования команды, а не только решать сиюминутные задачи. Я привык, что за всё время, что работаю в нашем биатлоне, каждый раз возникает цирк.



Вот меня называют клоуном. Но я хороший клоун, как Леонид Енгибаров, как Олег Попов, как Юрий Никулин и его блестящий партнёр Михаил Шуйдин. А есть те, кто накинул маску и считает, что они серьёзные и всё понимающие люди», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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