Тихонов — о скандале с Глазыриной: за неё не заплатили штраф

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал Союз биатлонист России (СБР) за несоблюдение принципов отбора участников национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
«Нельзя ограничивать контрольные старты, не допустив спортсменов, желающих посоревноваться. Система отбора правильная, только когда стартуют все желающие. И брать по контрольным стартам тех, кто выиграл, как это делается в Норвегии. Едут семь человек — вот семь первых и берут. Кто готовился и как — это никого не интересует. Тогда это справедливо.
Нуждов решает, кому ехать, а кому не ехать? Человек абсолютно не из той оперы, это вопиющее безобразие. Почему безмолвствуют Колобков, Поздняков, Свищёв? Шпагоглотатели. Нас поливают, а никаких вопросов не решается и никто не вмешивается. Это же ненормальное явление. Глазырину не допустили. Мне кажется, причина только одна — за неё не заплатили штраф", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
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