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Вирер выиграла масс-старт в Шушене

Вирер выиграла масс-старт в Шушене
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей масс-старта на соревнованиях в Шушене (Норвегия). Второе место заняла Дениз Херрман из Германии, третьей стала Марте Рёйселанд из Норвегии.

Женщины. Масс-старт. Шушен, Норвегия

1. Доротея Вирер (Италия) — 35.49,4 (0 промахов)
2. Дениз Херрман (Германия) — +5,3 (1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +8,2 (1)
4. Франциска Пройс (Германия) — +21,5 (1)
5. Тириль Экхофф (Норвегия) — +32,7 (2)
6. Маркета Давидова (Чехия) — +42,0 (1)
7. Валентина Семеренко (Украина) — +47,9 (0)
8. Дарья Блашко (Украина) — +59,8 (0)
9. Каролин Хорхлер (Германия) — +1.07,1 (1)
10. Анаис Бескон (Франция) — _1.12,4 (2)
11. Каролин Кноттен (Норвегия) — +1.14,3 (1)
12. Лиза Виттоцци (Италия) — +1.20,4 (3)

Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в Эстерсунде (Швеция).

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