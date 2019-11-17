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Губерниев объявил о создании Guber band и скором выпуске сольного альбома

Губерниев объявил о создании Guber band и скором выпуске сольного альбома
Биатлон / Прочие турниры 0

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о создании собственной музыкальной группы, а также сообщил о выпуске сольного альбома.

«Во-первых, хочу сказать, что всё готово для выпуска первого сольного альбома. Мы с продюсером Кириллом Немоляевым выпускаем альбом с названием «Губерниев у микрофона». Будут и сольные песни, и дуэты с разными вокалистами: Артуром Беркутом, Михаилом Серышевым, Лёшей Булгаковым и гитаристом Алексеем Страйком. А ещё мы наконец собрали группу Guber band. Собираемся регулярно встречаться со зрителями.

Первый концерт — 23 ноября в 15:00 в клубе «Гнездо глухаря». Там же пройдёт и мой творческий вечер, где я отвечу на все вопросы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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