Губерниев объявил о создании Guber band и скором выпуске сольного альбома

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о создании собственной музыкальной группы, а также сообщил о выпуске сольного альбома.

«Во-первых, хочу сказать, что всё готово для выпуска первого сольного альбома. Мы с продюсером Кириллом Немоляевым выпускаем альбом с названием «Губерниев у микрофона». Будут и сольные песни, и дуэты с разными вокалистами: Артуром Беркутом, Михаилом Серышевым, Лёшей Булгаковым и гитаристом Алексеем Страйком. А ещё мы наконец собрали группу Guber band. Собираемся регулярно встречаться со зрителями.

Первый концерт — 23 ноября в 15:00 в клубе «Гнездо глухаря». Там же пройдёт и мой творческий вечер, где я отвечу на все вопросы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.